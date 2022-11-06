ارتفاع أسعار الذهب اليوم جنيهين.. وعيار 21 يسجل 1230 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد، ارتفاعا بقيمة جنيهين، وذكر بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، أنّ عيار 21 سجّل نحو 1230 جنيهًا بدلًا من 1228 جنيهًا للجرام.

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1405.7 جنيه، وعيار18 بلغ نحو 1054.2 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 822.3 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وتابع بأنّ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و840 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1681 دولارًا للأوقية.