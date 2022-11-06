سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 6 -11-2022 في محلات الصاغة

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم نحو 1223 جنيهًا، في حين استقر سعر الأوقية عالميًا عند النقطة السعرية 1684 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفيما يلي، تنشر بوابة «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم الأحد 6-11-2022، مع بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المختلفة بالأسواق المصرية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وفق الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-11-2022

وجاءت، أسعار الأعيرة المختلفة من الذهب في محالات الصاغة، مع بداية المعاملات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، كالتالي:

- بلغ سعر الأوقية من الذهب 1684 دولارا.

- سجل سعر الذهب من عيار 24، نحو 1398 جنيها.

- سجل سعرالذهب من عيار 21، اليوم 1223 جنيها.

- بلغ سعر عيار 18، نحو 1048 جنيها للجرام.

- بينما بلغ سعر عيار 14، اليوم الأحد، 815 جنيها للجرام.

- وصل سعر الجنيه الذهب اليوم، إلى 9784 جنيهًا.

- سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر، وصل إلى مليون و397 ألفا و714 جنيها.

وهذه الأسعار تتضمن سعر الذهب فقط، أي يضاف عليها أثناء البيع قيمة الضريبة والمصنعية والدمغة.