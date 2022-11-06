السفينة MSC World Europa تغادر إلى الإمارات بعد انتهاء جولتها السياحية في مصر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ السفينة MSC World Europa، غادرت إلى الإمارات وعلى متنها 167 سائحا من جنسيات مختلفة، بعد انتهاء جولتهم السياحية داخل القاهرة ضمن رحلات اليوم الواحد التي تستقبلها ميناء السخنة.

سفينة MSC World Europa

وبحسب بيان عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد سفينة MSC WORLD EUROPA واحدة من كبرى السفن السياحية في العالم، وواحدة من السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، كما أنّ السفينة السياحية مجهزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة، فجميع أجهزتها وإمداداتها الداخلية تعمل بالكهرباء، لتبرز دور السفن العملاقة في المساعدة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عملا باللوائح التنظيمية الإلزامية الدولية المتعلقة بحماية البيئة.