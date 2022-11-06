محافظ بني سويف يخصص «شقة وكشك» لسيدة الكرنك بعد عودتها لأسرتها

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه الحاجة رضا عبد الرحيم، المعروفة إعلاميا بسيدة الكرنك، والتي عادت إلى أسرتها بمدينة الفشن بعد غياب دام أكثر من 45 عاما، قضتها بمدينة الأقصر، إثر فقدان أسرتها لها في سن السادسة من عمرها.

تخصيص شقة لسيدة الكرنك بالإسكان الإقتصادي وكشك مراعاة لظروفها

وقرر المحافظ تخصيص وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادي بمدينة الفشن، وتخصيص كشك لـ سيدة الكرنك، مراعاة لظروفها الاجتماعية والمادية، على أن ُيساهم عضو مجلس النواب النائب طه أبو الناظر، في تجهيز وفرش الوحدة السكنية وتوفير البضاعة للكشك، لتحقيق الاستقرار المادي والأسرى لها، خاصة بعد الانتهاء من إجراءات نقل بنتها الطالبة بالمرحلة الثانوية إلى مدرسة تابعة لإدارة تعليم الفشن، قادمة من محافظة الأقصر التي كان تقيم بها قبل تعرف أسرتها عليها وعودتها إليها.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار التواصل مع الحاجة رضا

كما وجه المحافظ رئيس المدينة، باستمرار التواصل مع الحاجة رضا عبد الرحيم، والاطمئنان على أحوالها المعيشية والاجتماعية بصفة دورية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكدا أن مكتبه مفتوح لها في أي وقت هي وكافة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تحتاج للرعاية والحماية.

وأعربت الحاجة رضا عن تقديرها للمحافظ على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائها والاستماع لاحتياجاتها وتلبية مطالبها، فضلاً عن توجيهاته بتفقد أحوال أسرتها والاطمئنان عليهم من حين لآخر.

شهد اللقاء حضور كل من: المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، النائب طه أبو الناظر عضو مجلس النواب