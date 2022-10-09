سيدة الكرنك.. توفير كشك وشقة ونقل الابنة لمدرسة في بني سويف

استقبلت رضا عبد الرحيم، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرنك»، المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والنائب طه الناظر عضو مجلس النواب عن الدائرة، وذلك على هامش تقديم التهنئة لها لعودتها إلى أسرتها بعد 45 عامًا من تغيبها، حيث تاهت عن أسرتها في عمر خمس سنوات وعادت إليها منذ أيام بعد ظهورها في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبحث عن أهلها، لتتعرف أسرتها عليها.

توفير كُشك لسيدة الكرنك وإنهاء إجراءات نقل الابنة لبني سويف

وأكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن في بني سويف، توفيره كُشك لـ «سيدة الكرنك» تستطيع من خلاله توفير مصدر دخل لها ولأسرتها، إضافة إلى مساعدتها في إجراءات نقل ابنتها «كريمة» الطالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري من الأقصر إلى محافظة بني سويف، بناء على طلبها، وضمانًا لاستقرار الأسرة.

توفير معاش تكافل وكرامة ومسكن لـ«سيدة الكرنك»

وأشارت مصادر داخل الوحدة المحلية بالفشن، أن هناك لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي ستتوجه لمقر إقامة رضا عبد الرحيم لبحث حالتها الاجتماعية ودراسة إمكانية إدراجها في معاش تكافل وكرامة، وكذلك دراسة إمكانية توفير مسكن لها، وقالت المصادر: «الست دي عانت كثيرا، وهنقف معاها ونساعدها».

من جانبه، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، أن الوحدة المحلية لن تتأخر تجاه مساعدة هذه السيدة، وأن هناك تعليمات وتوجيهات دائمة من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بمد يد العون تجاه المواطن والعمل على حل مشكلاته.