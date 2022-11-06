محطات في حياة المخرجة كاملة أبو ذكرى قبل تكريمها بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح المخرجة كاملة أبو ذكرى، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياتها.

محطات في حياة كاملة أبو ذكرى

- مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها «ملك وكتابة، وعن العشق والهوى، واحد صفر، 18 يوم ويوم للستات 2016».

- عملت لسنوات قبل ذلك كمساعدة مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها «131أشغال» الذي أدى بطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، «هاللوا أمريكا» للفنان عادل إمام، و«بلية ودماغه العالية» لمحمد هنيدى.

- عملت مساعد مخرج في عدة أعمال أخرى أبرزها «البحر بيضحك ليه» لمحمد كامل القليوبي 1995و«الساحر» لرضوان الكاشف.

أعمال كاملة أبو ذكرى في الدراما

- لها في مجال المسلسلات التلفزيونية مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، وكانت قد بدأتها عام 2004 من خلال ست كوم «6 ميدان التحرير»، وغيرها من الأعمال الفنية .

- جددت المخرجة كاملة أبو ذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل «بـ 100وش» الذي حقق نجاحا كبيرا حينها.