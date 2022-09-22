كاملة أبو ذكري تفوز بجائزة أفضل مخرجة في «القاهرة للدراما» عن «بطلوع الروح»

قدم المخرج القدير خيري بشارة، جائزة أفضل مخرج لمسلسلات رمضان، العام الجاري، في مهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض حصريا على شاشة «دي إم سي».

إلهام شاهين تتسلم الجائزة عن كاملة أبو ذكري

وفي بداية كلمته، قال «بشارة»، إنه لدية فضول شديد قبل الحاضرين في معرفة اسم المخرج الذي حصل على تلك الجائزة: «عندي فضول شديد أعرف مين اللي واخد الجائزة، مديني الجائزة مفتوحة مجاليش أي فضول في الكواليس إني أشوفه».

وأوضح أن المخرجة عاشقة التميز والنجاح كاملة أبو ذكري، حلصت على الجائزة عن مسلسل «بطلوع الروح».

وغابت المخرجة القديرة كاملة أبو ذكري عن الحضور، توسلمت الجائزة عنها الفنانتين إلهام شاهين ومنة شلبي.