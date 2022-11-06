الأمم المتحدة للمناخ: 50 ألفا سجلوا لـCOP27.. والقمة الرئاسية تنطلق غدا

قال بيان صادر عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية إنه تم تسجيل أكثر من 50000 شخص، ومن المتوقع أن يشاركوا في المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ COP27 بخلاف آلاف آخرين في المنطقة الخضراء.

وتابع البيان «تبدأ قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ غدًا وتستمر لمدة يومين، بحضور جميع رؤساء الدول والحكومات المشاركين، بعد افتتاح القمة، سيتم عقد العديد من الموائد المستديرة بقيادة وحضور عشرات من قادة العالم للتركيز على ستة مواضيع رئيسية: التحولات العادلة، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار في مستقبل الطاقة، والأمن المائي، والمناخ، التغيير واستدامة المجتمعات الضعيفة».

سلسلة من الأحداث في أيام مواضيعية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر

وستستضيف رئاسة COP27 سلسلة من الأحداث في أيام مواضيعية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر والتي ستسلط الضوء على الحلول العملية لتحدي تغير المناخ واستكشاف مناهج لتوسيع نطاق تنفيذ هذه الحلول على الفور في القطاعات الرئيسية مع جميع أصحاب المصلحة.

وبتوجيه من اثنين من رواد المناخ رفيعي المستوى، نايجل توبنج (المملكة المتحدة) ومحمود محيي الدين (مصر)، سيتم تقديم خطط وأهداف لمجموعة من القطاعات والمبادرات في عشرات الأحداث في منطقة العمل المناخي في مؤتمر الأطراف.

ستركز هذه الأحداث على الموضوع الشامل المتمثل في تحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ إلى عمل مناخي سعياً وراء انبعاثات صفرية صافية، وتعزيز المرونة لأكثر الفئات ضعفاً، ومواءمة التدفقات المالية مع هذه الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، دعمت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبادرات القطاعية في قطاعات مثل الرياضة والأزياء والسياحة والأحداث والطيران وستعلن عن طموح أكبر وتعاون متزايد لمواءمة هذه القطاعات مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس.

المشاركة الرقمية

لضمان مؤتمر الأطراف الشامل حقًا، تم تمكين المشاركة الرقمية لاستكمال مفاوضات مؤتمر الأطراف المادية، يتم بث العديد من الأحداث عبر الإنترنت، وبالنسبة للمشاركين، يمكن الوصول إلى منصة COP عبر الإنترنت هنا.