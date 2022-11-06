تفاصيل حجز أراضي «الإسكان» بمدينة 15 مايو.. مستمر حتى منتصف الشهر

قطع أراضٍ عدة، بأنشطة متنوعة للاستثمار، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة 15 مايو، في إطار سعي الوزارة لتوفير قطع أراض لجميع المواطنين داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، الأراضي المطروحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال هذا الرابط، على أن يستمر الحجز حتى الثلاثاء الموافق 15/11/2022.

تفاصيل قطع الأراضي المطروحة بمدينة 15 مايو

- طرح قطعة الأرض رقم 4 بنشاط تجاري بمسطح 5468 مترا مربعا.

- قطع أراضٍ بنشاط تجاري على طريق الأوتوستراد بمنطقة الـ250 فدانا.

- قطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3210 أمتار مربعة بالمنطقة المحصورة بين منطقة الإسكان الاجتماعي 2 والمجاورة 6 بالمرحلة الرابعة.

- طرح قطعة أرض رقم 3 بمركز الحي (1- ب) بنشاط حضانة بمساحة 2950 مترا مربعا.

- قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمركز الحي (1- ب) بمساحات 1660 مترا مربعا و920 مترا مربعا.

نظام سداد قطع الأراضي المطروحة بمدينة 15 مايو

- يتم احتساب نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري «10% تم سدادها مع تقديم الطلب».

- 15% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).

- يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

- يتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة.

- يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المصري المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى سداد 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية.

- يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

- يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة.