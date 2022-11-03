11 معلومة عن «المنطقة الثقافية» في «حدائق الفسطاط».. مساحات خضراء ولاند سكيب

تعد «المنطقة الثقافية»، هي المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارة، ومن المخطط أن تطل على بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد على بالقلعة، ويعد مشروع حدائق الفسطاط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الفسطاط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل «المنطقة الثقافية» بمشروع «حدائق الفسطاط»، وفقا لتصريحات المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ لـ«الوطن».

تفاصيل «المنطقة الثقافية» بـ «حدائق الفسطاط»

- تضم المنطقة الثقافية بمشروع حدائق الفسطاط، 6 مطاعم، مصلى للرجال، ومصلى للسيدات.

- تضم المنطقة الثقافية بحدائق الفسطاط، عدد كبير من المساحات الخضراء واللاند سكيب، بجانب الإضاءات المختلفة، التي ستحيط بالمنطقة.

- كما تضم المنطقة الثقافية بالمشروع 3 نوافير مائية راقصة.

- تعد المنطقة الثقافية، المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

- ستطل المنطقة الثقافية على بحيرة عين الصيرة، التي تم الانتهاء من تطويرها، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد على بالقلعة.

- مشروع حدائق الفسطاط، ستكون واجهه سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزار سياحي، بمواصفات عالمية، للتعرف على حضارة مصر القديمة.

- يأتي مشروع حدائق الفسطاط، في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها.

- مشروع حدائق الفسطاط قائم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة.

- تعد المنطقة الثقافية هي المرحلة الأولى ضمن مشروع حدائق الفسطاط، ويجرى العمل عليها خلال هذه الفترة.

- طبيعة منطقة الفسطاط، وهي منطقة حضارية قديمة، بالإضافة إلى قربها من منطقة مجمع الأديان.

- حدائق الفسطاط، ستكون واجهه سياحية تخدم المنطقة بأكملها ومزار عالمي.