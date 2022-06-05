التفاصيل الكاملة لطرح وحدات وأراضي «بيت الوطن 8» للمصريين بالخارج

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، من حين لآخر، عدد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي، للمصريين بالخارج، الراغبين في الحصول على وحدة سكنيةـ أو قطعة الأرض داخل وطنهم الأم، ضمن مشروع «بيت الوطن»، وذلك داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وخلال الأيام الماضية، طرحت الوزارة طرح جديد، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لطرح وحدات وأراضي «بيت الوطن 8»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

التفاصيل الكاملة لطرح وحدات وأراضي «بيت الوطن 8»

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، يضم طرح مشروع «بيت الوطن 8»، 57 فيلا و2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية «إسكان متوسط- فوق المتوسط»، و95 وحدة تجارية وإدارية، و3102 قطعة أرض سكنية، و143 قطعة أرض بنشاط مختلط، و10014 قطعة أرض مقابر.

أماكن قطع الأراضي المطروحة ضمن «بيت الوطن 8»

1- قطع الأراضي السكنية:

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة الشيخ زايد.

- مدينة دمياط الجديدة.

- مدينة العبور.

- مدينة الشروق.

- مدينة بدر.

- مدينة العبور الجديدة.

- مدينة السادات.

2- قطع الأراضي بنشاط مختلط:

- مدينة دمياط الجديدة.

3- قطع أراضي المقابر:

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة بدر.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة أكتوبر الجديدة.

أماكن الفيلات المطروحة ضمن «بيت الوطن 8»

- بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة «المقصد».

- مدينة المنصورة الجديدة.

أماكن الوحدات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن 8»

1- الوحدات السكنية الفاخرة:

(داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري بالإسكندرية - مدينتي – وحدات بمشروع «JANNA» بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة)، الحي السكني الثالث «R3» - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة).

2- وحدات الإسكان (فوق المتوسط – متوسط):

(مشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية).