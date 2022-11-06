«المدارس اليابانية»: عدم السماح بحضور أي طالب يعاني من نزلة برد أو حساسية صدر

وجهت المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، تعليمات هامة أولياء أمور طلاب وطالبات المدرسة، لمواجهة التغيرات الجوية وانتشار الأمراض المعدية في فصل الخريف للحفاظ على صحة الطلاب، مشيرة إلى أن الصحة تاج على رؤوسنا جميعاً وهي من أهم الأشياء التي يجب الحفاظ عليها جميعاً وهى أغلى ما نملك في حياتنا.

عدم حضور الطلاب ويعانون من نزلات برد

أوضحت المدرسة المصرية اليابانية، أن هناك اهتماما كبيرا بصحة الفرد، وعدم حضور أي طالب أو طالبة المدرسة وهم بصحة غير جيدة أو يعانون من نزلات برد أو حساسية الجهاز التنفسي العلوي، أو حساسية صدر وارتفاع حرارة أو نزلات معوية، وذلك لتغيرات الجو وانتشار الأمراض المعدية في فصل الخريف وعدم إصابة الطلاب والطالبات بكثير من الأمراض، وخصوصاً الإنفلونزا الموسمية التهاب الغدة النكافية -الجديري المائي والكبدي الوبائي وغيرهم من الأمراض المعدية.

إعداد وجبات صحية للطلاب

قالت المدرسة إن ذلك يأتي حرصاً على صحة الطلاب جميعاً وصحة المعلمين والمعلمات، وسير المنظومة التعليمية والطلاب بصحة جيدة قادرين على التركيز .

كما طالبت المدرسة أولياء الأمور، بالاهتمام وإعداد وجبات صحية للطلاب بالمدارس تساعد على تقوية المناعة والبنية الجسدية وليس وجبات تستهلك طاقاتهم الصحية وتعمل على تدمير المناعة.