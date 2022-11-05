سعر الأرز في التموين.. 10 جنيهات ونصف على البطاقة الذكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر الأرز في التموين لحاملي بطاقات الدعم عند 10 جنيهات ونصف، من منافذ البقالين أو مشروع جمعيتي خلال صرف مقررات الشهر التموينية المستحقة للبطاقة بناء على عدد أفرادها.

ومن المقرر السماح للسلاسل التجارية بطرح الأرز الأبيض نسبة كسر 3% بسعر 16.5 جنيه ونصف، وفقا لما أعلنه وزير التموين اليوم في تصريحات صحفية خلال جولة له في محافظة الجيزة.

سعر الأرز في التموين لأصحاب البطاقات

وشملت تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي أرسلت لمديريات التموين لتعميمها على منافذ البقالين، بشأن سعر الأرز في التموين، أن يصرف كيس أرز واحد فقط وزن 1 كيلو جرام للبطاقة التموين التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، فيما يصرف 2 كيس أرز للبطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر.

سعر الأرز الحر في مجمعات التموين

وبدأت وزارة التموين طرح الأرز الحر للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية وذلك من خلال السيارات المتنقلة في المحافظات وعبر فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بسعر 15 جنيها لكيس الأرز المعبأ وزن 1 كيلو جرام.

وتطرح وزارة التموين حاليا، من خلال مديرياتها في عدد من المحافظات منها الشرقية والدقهلية ودمياط سعر الأرز الأبيض السائب عند 12 جنيها، من خلال توفير شكائر وزن 25 كيلو جرام بسعر 300 جنيها للشيكارة.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين طالب من المواطنين الإبلاغ عن التجار المتلاعبين بالأسعار وبالأخص سعر الأرز، من خلال الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528، من أجل اتخاذ إجراء قانوني ضدهم، مشيرا إلى أن عقوبة التلاعب بالأسعار هي غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه، وقد تصل إلى الحبس.