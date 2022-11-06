التموين: صرف الدعم الاستثنائي لمقدمي التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ هناك عدد كبير ممن تقدموا بتظلمات عدم الحصول على الدعم الاستثنائي، صرفوا قيمة السلع المستحقة لهم بعد فحص تظلماتهم والتأكّد من انطباق شروط استحقاقهم للدعم الذي أقرّته الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم.

شروط قبول تظلمات التموين

وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ مديريات التموين تتلقى تظلمات الأسر التي ينطبق عليها شروط الاستحقاق، ومن ثم إرسالها لديوان عام الوزارة لمراجعتها، وتشمل الشروط على التالي:

** إذا كانت الأسرة تتقاضى راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه.

** إذا كانت الأسرة تتقاضى معاشًا شهريًا يقل من 2500 جنيه.

** أصحاب معاش «تكافل وكرامة» والأرامل والمطلقات.

قيمة الدعم الاستثنائي

وتستمر الحكومة في صرف قيمة الدعم الاستثنائي حتى 30 يونيه 2023 بدلًا من فبراير 2023 بعد قرار مجلس الوزراء بصرف الدعم 4 أشهر إضافية، والذي يتم صرفه في صورة عدد من السلع التموينية بقيمة من 100 إلى 300 جنيه شهريًا، بدأ صرفها في شهر سبتمبر الماضي.

وحدد مجلس الوزراء 3 شرائح حول قيمة الزيادة الجديدة، تشمل التالي: «100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر، و300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر».

وتصرف وزارة التموين السلع والحصص الشهرية بالتوازي مع صرف سلع الدعم الاستثنائي لـ10.5 مليون أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.