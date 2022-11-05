وزير التموين يوجه المديريات باستلام شكاوى المواطنين حول البطاقات وحلها

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات، باستلام طلبات المواطنين بشأن بطاقات التموين والشكاوى الخاصة بها، مشددا على سرعة حلها من أجل تمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم التموينية الشهرية وصرف الخبر البلدي يوميا.

خدمات البطاقات المتاحة في المديريات والمكاتب التموينية

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خدمات البطاقات المتاحة في المكاتب والإدارات التموينية هي نفسها الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية والتي يستطيع أي صاحب بطاقة الإستفادة بها من خلال الرابط الرسمي للبوابة.

إضافة المواليد وإصدار البطاقات الجديدة

وأشارت المصادر، إلى أنه لا يوجد في المكاتب تلقي طلبات حول إضافة المواليد أو خدمات تتعلق بإصدار بطاقات التموين، موضحة أن الخدمات المتاحة في المكاتب مصر الرقمية هي كالتالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضمّ أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

9- إيقاف أفراد من بطاقة تموينية.

أسباب توقف إضافة المواليد

ويأتي استمرار توقف خدمات إضافة المواليد واستخراج البطاقات التموينية الجديدة بسبب ما تجريه وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا من ضبط لمنظومة الدعم التموينية وتنقيتها من غير المستحقين للدعم من أجل ايصاله لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر استحقاقا، إذ بدأت الوزارة منذ شهر يونيه الماضي في حذف مالكي السيارات الحديثة وأصحاب الدخول العليا من البطاقات التموينية كإجراء أولى لحذف غير المستحقين.

وتستمر وزارة التموين حاليا من خلال منافذ البقالين في صرف الدعم الاستثنائي المستحق للاسر الاولى بالرعاية والذي أقرته الحكومة بواقع من 100 إلى 300 جنيه شهريا حتى 30 يونيه 2023.