مي فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية بعد العملية: في تحسن مستمر

طمأنت الفنانة مي فاروق جمهورها على صحتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، عقب إحياء مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين.

مي فاروق: صحتي أفضل كثيرًا حاليًا

قالت مي فى تصريحات لـ«الوطن»، إن ما حدث لها كان عبارة عن مشكلة صحية، تعرضت لها منذ فترة وأهملتها وإثر تفاقم الموضوع وإثره قررت إجراء عملية جراحية، والحمد الله أصبحت صحتي أفضل كثيرًا من الماضي.

وقدمت مي الشكر لجمهورها ولكل المساندين لها في محنة مرضها، قائلة: «شكرًا لجمهوري الحبيب على دعمه ومساندته لي، وسؤالي الدائم على صحتي، وربنا ما يحرمني منكم أبدًا».

مي فاروق تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن مي فاروق شاركت فى مهرجان الموسيقى العربية مؤخرًا، إذ قدمت عددًا كبيرًا من الأغنيات الطربية لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، من بينهم وردة، ومن ضمن التي قدمتها على خشبة المسرح، «يا حبيبي وخايف أقول اللى في قلبي وآه يا طير ويا شمس يا منورة غيبي وكلمني طمني وبتسأل ليه عليا وسلم علي وحبيبتي من ضفيرها».

يذكر أن مي فاروق، كانت قد حلت ضيفة مؤخرًا، على برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة ONE.