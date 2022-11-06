وزير التعليم: دمج قضايا التغيرات المناخية والتوعية بأهميتها في المناهج الدراسية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تهم الإنسانية وتؤثر على حاضر ومستقبل هذا الكوكب، مؤكدًا أننا نحاول معًا في إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة؛ لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.

رفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية

وأضاف حجازي، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لرفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع مشروعاتها ومناهجها، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي خلال شهر أغسطس الماضي بشأن مفاهيم قضايا التغيرات المناخية (ToT) لـ150 مدربًا، وذلك من خلال حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين، تحت عنوان: دعم مهارات المعلمين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحقيبة التدريبية تضمنت مناقشة مفاهيم البيئة، وقضايا المناخ الرئيسية، مثل التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وما تتضمنه من معلومات، ومعارف فرعية، إذ تشمل هذه الحقيبة إضافة إلى المعلومات المجردة، تطوير مهارات المعلمين والمديرين في بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التي يقومون بتدريسها أو الإشراف عليها؛ لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها، واكتشاف طرق مبتكرة لتحقيق ذلك، تتفق مع مراحلهم الدراسية، وقدراتهم، ومهاراتهم، وأعمارهم، مع تطبيقها على أرض الواقع، ونشر التوعية بين الأقران، والأسرة، والمجتمع المحيط.

منهج الصف الثالث الابتدائي

وأضاف أن هناك فصلاً كاملاً في منهج اكتشف للصف الثالث الابتدائي عن آثار التغيرات البيئية من حيث وصف تلك التغيرات والمقارنة بين البيئات الطبيعية، وكذلك طرق تكيف الحيوانات في البيئات الطبيعية، وفي منهج الدراسات الاجتماعية هناك العديد من الدروس التي تتناول أهم المشكلات البيئية التي تواجه الموارد الطبيعية في مصر، مثل تلوث الهواء والتربة والماء وأسباب حدوثها والنتائج المترتبة عليها التي تُعد التغيرات المناخية أحد نتائجها.

حث الطلاب على زراعة الأشجار

ولفت حجازي، إلى أن منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي يحث الطلاب على زراعة الأشجار، إذ أن تنمية وعي الأطفال لمواجهة التغيرات المناخية بتشجيع زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة تحقيقًا لحملة اتحضر للأخضر نحو بيئة صحية مستدامة، وفي منهج اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، وهناك دروس خاصة بالتوعية بأهمية المحميات الطبيعية كنوع من الثروات البيئية النادرة التي تستوجب حمايتها من التغيرات المناخية، فضًلا عن درس لإعادة التدوير، التي تمثل إحدى التوصيات ذات الأهمية التي أصدرتها الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي على الصعيدين المؤسسي والفردي.

وأشار إلى أن هناك موضوع كامل عن الطاقة المتجددة في منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي للتوعية بأهميتها وأبعادها وأهمية استخدامها وتأثيراتها الواسعة على تقليل الانبعاثات التي تمثل سببًا رئيسيًا في إحداث التغيرات المناخية، فضًلا عن التوعية بالآثار السلبية للتصحر والجفاف في منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

مسابقة فنية للطلاب

وتابع: «نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة فنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، وتم تنفيذ تصفيات بين الطلاب واختيار أفضل المشروعات، وجرى تنفيذ معرض فني في المتحف القومي للحضارات المصرية بمشاركة وزيرة الثقافة ووزير البيئة تحت عنوان «رسالة أطفال مصر للعالم»، وجرى اختيار عدد من المشروعات لعرضها على هامش مؤتمر COP 27 في مدينة شرم الشيخ.

ولفت إلى أنه شارك في المرحلة النهائية ما يزيد على 1000 طالب من جميع المحافظات في المسابقة الفنية الوطنية للفنون حول تغير المناخ، وقدموا أكثر من 1700 لوحة فنية، إذ يعد المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ، فرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن قضايا المناخ والبيئة، وهو جزء من التعاون الاستراتيجي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني واليونيسف الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى 25 مليون طفل للعمل من أجل المحافظة على بيئتهم، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية حول تغير المناخ لـ350000 معلم ومدير مدرسة داخل نطاق إدارتهم التعليمية.

كما بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع مدارس مجتمع ذكية وصديقة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بمحافظة مطروح، وتوصيل المياه العذبة للمدارس من خلال آبار تجميع مياه الأمطار، وجرى تحويل هذه المدارس إلى الطاقة الشمسية عن طريق تركيب الألواح الشمسية على أسطحها، ما يضمن إمدادًا منتظمًا بالكهرباء «400 كيلوواط/شهر/مدرسة»، كما جرى تدريب الشباب من المجتمعات المستهدفة على صيانة الألوان وكذلك الأعمال التجارية الزراعية كفرصة للتوظيف، والاتصال بالإنترنت للتعلم عبر الإنترنت.

وأوضح أنه جار تنفيذ مشروع المدارس الخضراء بالتعاون مع جمعية شجرة تمويل من برنامج الأغذية العالمي الذي يستهدف 100 مدرسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والتعاون في إنشاء وتجهيز أسطح المدارس بزراعات بسيطة، وتجهيز فصل مفتوح فوق سطح المدرسة، فضًلا عن تنفيذ الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يستهدف عدد من طلاب التعليم الثانوي الفني والتعليم العام «مرحلة التعلم الابتدائي والأساسي» في 8 محافظات «البحيرة - قنا- الفيوم- بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - الشرقية»، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لـ 116 مدرسة.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة بالسويس، التي توفر بيئة استثنائية في المدارس بأفضل جودة للطلاب، إذ تحتوى المدارس على ملاعب وصالات رياضية لجذب الطلاب، فضًلا عن تطوير الواجهات الخارجية والحمامات والممرات والأبواب ونظام للطاقة الشمسية نظيف للطاقة.

وعن مشاركة الوزارة في قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أوضح الوزير، أنه يشارك في جلسة بعنوان «مشروع المدارس المفتوحة للجميع التي تدعم التكنولوجيا»، وذلك 9 نوفمبر الجاري؛ لتبادل الرؤى الدولية حول اتجاه ما بعد الوباء بشأن التحول الرقمي لنماذج التعليم في سياق تغير المناخ مع رؤية مشتركة لتعزيز مرونة أنظمة التعليم، واكتشاف أوجه التآزر وإمكانيات تقاسم الموارد عبر البلدان والشركاء.

كما تشارك الوزارة في فعاليات الجلسة بعنوان «تعليم تغير المناخ: تحفيز الأطفال لاتخاذ إجراءات في مصر بشأن تغير المناخ»، التي تقدم الجهود المشتركة للوزارة مع شركائها في مجال التثقيف بشأن قضايا المناخ.

وفي 10 نوفمبر، تشارك الوزارة في جلسة بعنوان معالجة العمل المناخي من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع، وذلك بهدف تسليط الضوء حول مسابقة COP27 للطلاب حول العمل المناخي وإبراز الفائزين، فضًلا عن المشاركة في جلسة وزارية بعنوان مطالبة الشباب بتعليم مناخي جيد، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الشباب وصانعي السياسات لتشجيع البلدان على ضمان الجودة.

كما تشارك الوزارة في جلسة بعنوان إطلاق العنان لقوة التعليم من أجل مستقبل الكوكب، وذلك لتسليط الضوء على الإطار الشامل لسلامة المدارس الذي جرى إطلاقه مؤخرًا كحل فعال للتكيف مع المناخ لحماية أنظمة التعليم.

وتختتم الوزارة مشاركتها في جلسة بعنوان تسريع تغير المناخ والتنمية المستدامة الخضراء التعليم المرتبط بالمعرفة والاستخدام في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف اكتساب الخبرة في التقنية الخضراء وفتح فرص الوظائف الخضراء لتنفيذ الأهداف المتعلقة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة خاصة في المناطق الريفية.