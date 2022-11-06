«حكاية كوكب» عرض مسرحي لطلاب المدارس عن تغير المناخ في الدقهلية

نظمت إحدى المدارس الخاصة بالمنصورة، وجهاز شئون البيئة فرع المنصورة، العرض الأول لمسرحية «حكاية كوكب» على مسرح المدرسة، بهدف التوعية بمخاطر تغيرات المناخ، بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، تستضيفها بحضور الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، وثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور بسام السيد رزق أستاذ الخدمة الاجتماعية.

المصريون أمنوا بالتنوع البيولوجي

من جانبه، قال المهندس وليد الاشوح، كاتب المادة العلمية للمسرحية، إنّ الهدف من المسرحية، إلقاء الضوء على مبادئ التنمية المستدامة، التي رسخ لها القدماء المصريين قبل 7 آلاف سنة، إذ أمنوا بأهمية التنوع البيولوجي، فكانت هي الآلهة للأقاليم، إلى جانب إيمانهم بالملكية الفكرية، وضرورة الحفاظ على رؤوس أموالنا الطبيعية، فنقشوا على جدران المعابد تعاليم الحفاظ على الطبيعة مثل «لا تقتل كائن حي ولا تقطع شجرة ولا تلوث نهرا»، وأقاموا المحاكم البيئية.

توصيل المفاهيم البيئية بسهولة

كما أكد الدكتور ياسر الجمل، مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، إن العمل المسرحي حكاية كوكب يكشف جهود الدولة المصرية، لاستضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وأضاف الجمل، في بيان صحفي، أن وزارة البيئة وفروعها الإقليمية قادت الحوار الوطني للتغيرات المناخية، إذ بلغت الحوارات الوطنية التي قامت بها إدارة الإعلام والتوعية والتدريب بفرع أقاليم شرق الدلتا بالثلاث محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد 156 حوارًا مع كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب 403 نشاطًا توعويًا لنفس الموضوع.

وعبرت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالعرض المسرحي، وقالت: «شاهدت اليوم عرض مسرحي متميز للتعريف بالمشاكل البيئية، فكرة جهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا، وسعادتي الكبرى بعودة النشاط المدرسي الهام الذي يناقش قضايا هامة».

وأشاد الحضور بالعرض المسرحي، وأكدوا نجاحه في توصيل المفاهيم البيئية المعاصرة، وخاصة تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وإيصال كل ما يقال في الندوات التوعية إلى الجمهور من خلال عرض مسرحي بطريقة سهلة.