وزير التعليم العالي: تخصيص برامج دراسية لمواجهة تغير المناخ في 2023

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، سياسات البحث العلمى في الوزارة، موضحا أنها تطبق عبر 5 محاور أساسية، أولها المرجعية الدولية، من خلال نشر المعرفة والتسويق البحثي، وربطها بالصناعة والمجتمع المحلي والدولي، والتكامل بين المنصات الموحدة للبحث العلمي كجهات مانحة.

رفع قدرات البحث العلمي وتوفير منح

أضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال إعلان أسماء الفائزين، وتسليم عقود الشراكات المتعلقة بمسابقة التحول للأخضر، بحضور الدكتور محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن من ضمن السياسات والاستراتيجيات أيضا، المشاركة الفعالة لرفع قدرات البحث العلمى، وتوفير منح دراسية للباحثين والنوابغ من الطلاب، وتوجيه البحث العلمى لدراسة المشكلات التى تواجهها الدولة.

برامج مخصصة لمواجهة تغير المناخ

أوضح وزير التعليم العالي، أنه من ضمن المحاور التي تم العمل عليها فى الوزارة، فيما يخص قمة المناخ، محور التعليم، إذ تم من خلال لجان المجلس الأعلى للجامعات، وضع برامج مخصصة لكيفية مواجهة تغير المناخ، وستبدأ العمل بها فى مرحلة البكالوريوس العام الدراسى المقبل.

وأشار عاشور، إلى إنشاء صندوق التمويل الأخضر في الوزارة، بمخصصات مالية 100 مليون جنيه، موزعة بين أكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفيما يخص أنشطة الجامعات، قال وزير التعليم العالي، إنه تم تنظيم أكثر من معرض في الجامعات حول المشروعات التي تواجه التغييرات المناخية، ونعمل على المراحل الجامعية البكالوريس والليسانس، وأيضا الباحثين.