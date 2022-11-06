إنجي علاء تشيد بمسرحية زقاق المدق: جرعة فنية مكثفة

أشادت الكاتبة إنجي علاء، بالعرض المسرحي «زقاق المدق»، بطولة دنيا عبدالعزيز، التي وصفتها بقولها: «ممثلة ثقيلة أوي فعلًا، وكل الممثلين هايلين».

المسرح بالنسبة لي حقيقة فنية

ونشرت إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة على هامش حضورها العرض المسرحي زقاق المدق، مُعلقة عليها: «بهاء ثروت وكريم الحسيني والأستاذة بثينة رشوان.. كلهم مبدعين.. المسرح بالنسبة لي حقيقة فنية.. دايمًا مبهر وله سحر خاص».

الاهتمام بمسارح مصر

وأضافت إنجي علاء عن مسرحية زقاق المدق: «بجد اتبسطت بالجرعة الفنية المكثفة دي، وبتمنى الاهتمام بمسارح مصر وتكون دايما في ازدهار وتقدم.. ببارك للمخرج عادل عبده وصاحب الرؤية الدرامية وكاتب الأشعار محمد الصواف وكل صناع المسرحية.. شكرًا يا دنيا حبيبتي وربنا يوفقك دايمًا».

صُنّاع وأبطال مسرحية زقاق المدق

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عرض «زقاق المدق»، على مسرح البالون بالعجوزة، والمسرحية تأليف نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، وبطولة مجموعة من الفنانين بينهم: مجدي فكري، دنيا عبدالعزيز، بهاء ثروت، أحمد صادق، مراد فكري.