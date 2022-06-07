دنيا عبدالعزيز تسأنف مسرحية «زقاق المدق» بعد انتهاء «شهر العسل»

تستأنف الفنانة دنيا عبد العزيز، تقديم مسرحية زقاق المدق، اعتبارًا من الغد الأربعاء، ولمدة 5 أيام، وذلك عقب مرور أيام من احتفالها بحفل الزفاف على مهندس يُدعى مصطفى كامل.

عودة مسرحية زقاق المدق لمدة 5 أيام على مسرح البالون

وقالت الصفحة الرسمية لمسرح البالون، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «علشان الناس اللى زعلانة.. رجعنا لمدة 5 أيام.. اعتبارًا من يوم 8 وحتى 13 يونيو الجاري.. حيث يبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.. مسرحية زقاق المدق.. مش مجرد عرض مسرحي عادي.. دول 3 ساعات بيتوقف بيك الزمن فيهم عشان تعيش في وسط حالة فنية متكاملة».

تعرف على أبطال وصناع مسرحية زقاق المدق

مسرحية زقاق المدق، عن رواية الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وإخراج عادل عبده، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف، ومن بطولة دنيا عبد العزيز، وبهاء ثروت، ومجدى فكرى، وبثينة رشوان، وشمس، وكريم الحسينى، وأحمد صادق، وسيد جبر، وعبد الله سعد، وحسان العربى، وسيد عبد الرحمن، ومروة نصير، ومراد فكرى، وعبد الرحمن عزت، وهانى عبد الهادى، وعصام مصطفى.

تفاصيل حفل دنيا عبد العزيز في نويبع

كانت الفنانة دنيا عبد العزيز، قد احتفلت بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل، يوم 26 مايو الماضي، داخل أحد فنادق مدينة نويبع في سيناء، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والوسط الفني، حيث أحيت الحفل الراقصة دنيا عبدالعزيز، فيما حضرت الفنانة مي نور الشريف وإيمي سالم وميسرة.