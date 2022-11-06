رئيس الوزراء الإثيوبي يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ cop27

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ للمشاركة في قمة المناخ «cop 27» المنعقدة في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتستقبل مدينة شرم الشيخ العديد من الوفود الرئاسية والمنظمات الإقليمية والدولية في أكبر وأهم قمة بالعالم، وهي قمة المناخ cop27، وذلك لمناقشة مصير الكرة الأرضية وإنقاذ البشرية من حالة التطورات التي يمكن أن تحدث لها وتترتب على آثار تغير المناخ المدمر.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تشهد إقامة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الغطارية حول تغير المناخ cop27، وذلك بمشاركة أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامي يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.