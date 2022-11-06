مع انطلاق COP27.. إجراءات بريطانيا للتكيف مع التغيرات المناخية

مع انطلاق فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، تستعرض «الوطن» تجارب الدول للتكيف مع التغيرات المناخية.

وشهدت بريطانيا خلال العالم الجاري تأثيرات كبيرة للتغيرات المناخية، ولم تحطم موجة الحر التي شهدتها المملكة المتحدة في يوليو 2022 سجلات درجات الحرارة فحسب، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، بل أدت أيضًا إلى حرائق غابات خطيرة.

وتم الإعلان عن حوادث كبيرة من قبل خدمات الإطفاء في لندن وليسترشاير وهيرتفوردشاير وسوفولك ونورفولك ولينكولنشاير ويوركشاير، كما حدث انقطاع في الخدمات العامة والكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء القطارات والرحلات الجوية.

الفيضانات تشكل مصدر قلق كبير للمواطنين في بريطانيا

على الرغم من موجات الحرارة الأخيرة والطقس الجاف، لا تزال الفيضانات تشكل مصدر قلق كبير وكانت هناك زيادة في أحداث هطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب في فيضانات الأنهار، وزاد الإنفاق الحكومي على تآكل السواحل والفيضانات في إنجلترا وويلز بأكثر من الضعف منذ أوائل عام 2000، وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة للتكيف مع التغيرات المناخية.

وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن التكيف هو الإجراء الذي يتم اتخاذه للتكيف مع تغير المناخ والطقس المتطرف ويشمل التكيف جعل المنازل أكثر مقاومة للحرارة الشديدة والطقس البارد أو تكييف المناظر الطبيعية للتعامل بشكل أفضل مع أحداث الفيضانات أو الجفاف على سبيل المثال.

شهادة أداء الطاقة

شهادات أداء الطاقة مطلوبة لجميع المباني المحلية وغير المحلية، عند بنائها أو بيعها أو تأجيرها.

غازات الاحتباس الحراري

غازات الدفيئة السبعة المدرجة في حسابات انبعاثات الغلاف الجوي هي تلك التي يغطيها بروتوكول كيوتو: ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروزومركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت وثلاثي فلوريد النيتروجين، تساهم هذه الغازات في الاحتباس الحراري وتغير المناخ، ويتم تقييم إمكانات كل غاز للتسبب في الاحترار العالمي بالنسبة لوزن معين من ثاني أكسيد الكربون، لذلك يتم قياس جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كمكافئات لثاني أكسيد الكربون.

التخفيف

هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، ويتضمَّن ذلك تقليل استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات.

حركة الأرض العمودية الطبيعية

وهذا يشمل جميع العمليات التي تؤثر على الارتفاع في مواقع معينة، من الحركات التكتونية، والهبوط، واستخراج المياه الجوفية والتعديلات الجليدية، ما يتسبب في تحرك الأرض لأعلى أو لأسفل.

صافي صفر

صافي الصفر هو هدف الحكومة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 100% على الأقل مقارنة بمستويات عام 1990 في المملكة المتحدة بحلول عام 2050، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مزيج من تقليل الانبعاثات وإزالة الانبعاثات.

المركبات الموصولة بالكهرباء

استخدام المركبات التي تستخدم تقنية المكونات الإضافية للاتصال بمصدر للكهرباء.

مركبات ذات انبعاثات منخفضة للغاية

استخدام المركبات التي يُقال إنها تنبعث منها أقل من 75 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون CO2 من أنبوب العادم لكل كيلومتر يتم قطعه.