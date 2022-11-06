أزياء تراثية بمؤتمر COP27.. رسائل فتيات إفريقيا وجزر المحيط للعالم: إنقذونا

بالأزياء التراثية التقليدية قرر عدد من وفود الدول المشاركة بمؤتمر المناخ COP27 والذي انطلقت فاعلياته اليوم، حيث شاركت عدد من منظمات المجتمع المدني والوفود التفاوضية بالجلسة الإجرائية التي شهدت تسلم السفير سامح شكري رئاسة المؤتمر اليوم.

مشاهد كثيرة خلال اليوم الأول للمؤتمر العالمي الذي انطلق في شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل، كانت أبرز حرص مختلف الوفود على الظهور بالملابس التقليدية من بينها، وفد دولة الكونغو الديموقراطية والتي حمل أعلام تطالب بوقف الانبعاثات الحرارية.

«ألين»، إحدى المشاركات في مؤتمر المناخ COP27، من دولة التشاد، طالبت دول العالم بالعمل لوقف تأثير التغيرات المناخية على إفريقيا التي تعاني من التغيرات المناخية، معبرة عن ذلك بزيها التقليدي.

لم تكت «ألين»، هي الوحيدة التي أرسلت رسائل لدول العالم من داخل مدينة السلام في مصر، بل طالبت «فاد»، مشاركة في مؤتمر المناخ COP27 ، من إحدى جزر الباسيفيك، بالعمل لإنقاذ جزيرتها التي تغرق بسبب التغيرات المناخية: «أتمني أن يعي العالم ما نمر به، وأن تعمكل الدول على إنقاذنا».

وانطلقت فاعليات مؤتمر التغيرات المناخية COP27، اليوم من مدينة شرم الشيخ في جنوةب سيناء، بحضور وزراء دول العالم، حيث افتتحها رئيس قمة COP26 ألوك شارما، ورئيس القمة الحالية السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ هوسانج لي، والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل.