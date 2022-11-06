الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف بـ77 مليون دولار خلال 5 أيام

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف بـ77 مليون دولار

وأضاف «القصير»، أنه خلال 5 أيام الماضية جرى الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 77 مليون دولار، لافتًا إلى أن الإفراج شمل 148 ألف طن من الذرة بحوالي 53 مليون دولار، و24 ألف طن من فول صويا بـ17 مليون دولار وإضافات أعلاف بـ6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الأسبوعين الماضيين 355 ألف طن منهم 270 ألف طن ذرة و85 ألف طن فول صويا، وإضافات اعلاف بإجمالي حوالي 171 مليون دولار.

توفير كميات كبيرة من الأعلاف في السوق

وذكر «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا التي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.