مستشار وزير الزراعة: نسعى لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من الأصول المملوكة للدولة

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن زيارته لموقعي الزراعة المحمية في الدقي والهرم، تأتي ضمن سلسلة جولات تفقدية وزيارات ومتابعات، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، لتفقد الأصول المملوكة للوزارة، ومتابعتها، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي يتناسب مع تلك الأصول وأهميتها.

الموقعان من الأصول المهمة

وأضاف «صالح»، إلى أن الموقعين يعدان من الأصول المهمة، نظرًا لموقعهما المتميز ومن المنتظر أن يحققا عائدًا اقتصاديًا يتناسب مع أهميتهما، وتبلغ مساحة موقع الزراعات المحمية بالدقي، حوالي 14 فدانًا، وموقع الهرم حوالي 20 فدانًا، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية لإدارة الأصول يتعين أن تتناسب مع القيمة السوقية والأهمية النسبية للأصل.

وأوضح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن الوقوف على وضع جميع الأصول على الطبيعة ودراسة جدواها الاقتصادية، وما تحققه من عوائد حاليًا، وما يتعين تحقيقه فعلًا ويتناسب مع أهميتها.

مستشار الوزير يحذر من إهمال أصول الدولة

وأشار إلى أنه لا مفر من رفع كفاءة جميع الأصول وإدارتها بشكل اقتصادي يحقق أكبر عائد اقتصادي لها بالتنسيق والتواصل مع جميع القطاعات، محذرًا من التهاون في إدارتها أو إهمالها.