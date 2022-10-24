مستشار وزير الزراعة للمتابعة يتفقد مصنعي السلام وشلقان للتغذية المدرسية

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعه، مصنعي السلام بمحافظة القاهرة، وشلقان بمحافظة القليوبية، التابعين للمشروع الخدمي للتغذية المدرسية، يرافقه الدكتور صبحي محسن المشرف علي المشروع.

وقال صالح ان ذلك يأتي في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي لرفع الكفاءه الانتاجيه والاقتصاديه لمصانع التغذيه المدرسيه لتحقيق العائد الاقتصادي الذي يتناسب مع الامكانيات الماديه والبشريه التي تحظي بها.

واشار مستشار وزير الزراعة على أهمية مصانع التغذية المدرسية التابعة للوزارة، وجودة الانتاج الخاص بها، ومطابقته للمواصفات القياسية، وخطوط الانتاج المتنوعة سواء، فطائر العجوة، البسكوت، والباتيه، والكرواسون، وخبز الفينو، حيث يضم المشروع الخدمي للتغذيه المدرسية، حوالي 15 مصنع علي مستوي 13 محافظه من محافظات الجمهورية.

واكد صالح علي ضروره التوسع في عمليات رفع كفاءه تلك المصانع الانتاجيه لتواكب العصر وما يطلبه المستهلك لتكون داعما للمواطن المصري بتقديم منتجات ومخبوزات اخري بالاضافه للوجبه المدرسيه لتشغيل المصانع طوال العام لتحقيق اكبر عائد اقتصادي ممكن يعود بالنفع علي الجميع وبما يتناسب مع امكانيات المصانع الهائله.