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إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا - المحلة»

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
06:30 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
انقلاب سيارة ربع نقل

انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من كارفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بانقلاب سيارة ربع نقل 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من كارفور، وإصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة وأحدهما في حالة خطيرة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وأحدهما في حالة خطرة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها.

اختلال عجلة القيادة 

وكشفت التحريات أن أسباب الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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