خبير تربوي لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر حققت المعادلة الصعبة في التعليم أثناء كورونا

قال عاصم حجازي، مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية نجحت في إدارة ملف التعليم في ظل أزمة كورونا بشكل احترافي، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يشهد التعليم المصري في جائحة كورونا العديد من المساوئ والسلبيات والقصور، إلا أن مصر حققت المعادلة الصعبة، وهي الحفاظ على صحة الطلاب، إضافة إلى تقديم تعليم جيد.

مصر كانت من الدول التي تقدم نظام التعليم المدمج

وأضاف «حجازي»، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر كانت من الدول التي تقدم نظام التعليم المدمج، وهو النظام الذي يتم تقسيمه إلى مجموعات على مدار ثلاثة أيام كل أسبوع، ويتابع الطالب دروسه من خلال المنصات الإلكترونية، والقنوات التليفزيونية، ونجحت الدولة المصرية بهذا النظام في التغلب على العوائق التي كانت من المتوقع أن تؤثر على النظام التعليمي المصري.

الدولة المصرية تمكّنت من تحقيق المعادلة الصعبة

وتابع أنه كانت هناك مخاطر على صحة الطلاب وأولياء الأمور في هذا التوقيت، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة وإنجاح المنظومة التعليمية، إضافة إلى حماية الطلبة وأولياء الأمور من فيروس كورونا إلى حد كبير.