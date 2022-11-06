وزير التعليم بقمة المناخ: نفذنا مدارس صديقة للبيئة ودربنا 350 ألف معلم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم، أطلقت مبادرات المدارس الصديقة للبيئة، ومبادرة اتحضر للأخضر في كل مدارس الجمهورية، قبل انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأضاف «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال تفقده الجناح الخاص بوزارة التربية والتعليم في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ، أن الجناح يضم عددا من نماذج الطلاب المشاركة في مسابقة أعلنتها الوزارة قبل شهور.

وتابع: «نفذنا مسابقة فنية لأطفال مصر، فاز منهم 200 على مستوى الجمهورية، تم عرض نماذج مشاريعهم في متحف الحضارات، اليوم نعرض جزء منها في جناح التربية والتعليم موجهين، رسالة للعالم عن التغيرات المناخية، والتنوع البيئي أضرارها».

حجازي: أطلقنا المدارس الصديقة للبيئة

قال حجازي، إن الجناح يضم ماكيت لبعض المدارس الصديقة للبيئة، التي بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية في الحصول على الكهرباء، مشيرا إلى أن النموذج تم إطلاقه في عدد من المدارس.

وأوضح أن المدارس الصديقة للبيئة، تشترط توافر عدة شروط، أهمها زيادة نسبة التشجير، وتصنيف المخلفات، والتدريب على كيفية التعامل معها وفصلها، وترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد استهلاك المياه، وتوعية الطلاب بالنظافة الشخصية، وزيادة التوعية في المناهج اليومية.

حجازي: دربنا 350 ألف معلم على توعية الطلاب بالتغيرات المناخية

وقال وزير التربية والتعليم، إنه جرى تدريب 350 ألف معلم على مستوى الجمهورية، على توعية الطلاب بأهمية مواجهة التغيرات المناخية علي مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه من ضمن المبادرات، تم زيادة كل المساحات الخضراء في كل المدارس.