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وزير التعليم: إعلان التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة قريبا

كتب:

توفيق شعبان
05:46 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال لأولياء الأمور على جروب حوار مجتمعي تربوي، بشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الجديدة، التي من المنتظر أن تعقد في يونيو المقبل، وخاصة نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات، وكيفية أعمال التصحيح، قائلا: «نعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا».

عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا

وقال حجازي، في تصريحات للوطن، إن امتحانات الثانوية العامة الجديدة تعقد ورقيا بنظام الأوبن بوك، عن طريق البابل شيت وليس التابلت، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحا أن جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الجديدة والنهائية تعلن قريبا لجموع الطلاب وأولياء الأمور.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط

وأوضح وزير التعليم، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منضبطة، والوزارة تسعى لتقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول الكتاب المدرسي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ويجري توزيع كتيب المعارف على الطلاب، علاوة على منع دخول التليفون المحمول؛ لمنع الغش الإلكتروني داخل اللجان وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

 

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بقلم توفيق شعبان