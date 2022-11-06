أستاذ مساعد بـ«علوم أزهر أسيوط» يحصل على تمويل مشروع عن التغيرات المناخية

حصل الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، على تمويل مشروع تدوير النفايات الصلبة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ في مصر حاليا.

تدوير النفايات الصلبة

وقال سند، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروعه «تدوير النفايات الصلبة لتصنيع أجهزة تخزين الطاقة» والذي من شأنه أن يخدم البيئة والطاقة وأهداف التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية.

وأضاف سند أنه تم الإعلان عن المشروعات البحثية الفائزة والممولة في احتفال مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير الاستثمار، ودكتور محمود محيي الدين، رائد منتدى المناخ cop27 والمفوض الأممى، ورئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية، والدكتور محمود صقر، ودكتور ولاء شتا ورئيس صندوق تمويل البحوث.

ويذكر أن الباحث الأكاديمي دكتور جمعة حصل أكتوبر الماضى على جائزة الحد من النفايات من المجلس العربى للمياه ووزارة الخارجية بحضور وزاء لخارجية والاستثمار والزراعة والبيئة والموارد المائية.

التدرج الوظيفي

ويعمل جمعة أستاذ مشارك بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط بمصر، حيث حصل على الماجستير فى الكيمياء الفيزيائية (مواد نانومترية) من جامعة الأزهر 2012 ثم حصل على الدكتوراه في المواد المتقدمة لتطبيقات تخزين الطاقة من جامعة ماليزيا باهانج 2015.

أبحاث وجوائز

كما نشر 135 بحثا في مجلات علمية دولية، وشارك في تأليف 22 كتاب علمي متخصص، وحصل على جائزة أفضل العلماء الشباب لعام 2018، بينما بلغت الاستشهادات المرجعية لأعماله نحو 4101 استشهاد وبلغ معامل هيرش 38، كما فاز بجائزة عبادة الدولية 2021 من الأكاديمية الأفريقية للعلوم كما حصل على 13 ميدالية ذهبية وفضية فى معارض علمية دولية في ماليزيا وروسيا وبريطانيا، ويصنف «سند» ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء.