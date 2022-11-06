عاجل.. أسيوط تحصد المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الأغنام والماشية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى محافظات الصعيد من حيث التغطية في الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة التي بدأت في 4 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة شهر لتحصين جميع رؤوس الأغنام والماعز بالقرى والمراكز والأسواق بنطاق المحافظة بنسبة تغطية بلغت 86 % في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين.

تنمية الثروة الحيوانية

وأكد محافظ أسيوط - في بيان صادر له اليوم - إن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها من خلال البرامج المتكاملة لمكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية ومن خلال التحصين ضد أى أمراض أو فيروسات وتعمل على توفير كافة اللقاحات المطلوبة مشيرًا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة وتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة منوهًا إلى أنه كلف مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على الأمراض للحفاظ على ثروتنا الحيوانية موجها بتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري بأسيوط وجهودها في تنفيذ مثل هذه الحملات للحد من انتشار الأوبئة والأمراض الحيوانية.

تحصين رؤوس الأغنام والماعز

من جانبه قال الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن الحملة استهدفت تحصين رؤوس الأغنام والماعز (فقط) على مستوى مراكز وقرى وأسواق المحافظة موضحًا أن طاعون المجترات الصغيرة هو مرض فيروسي يصيب أساسًا الأغنام والماعز وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى المصابة مشيرًا إلى تغطية نسبة 86% من خلال حملة التحصين مؤكدًا قيام المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي والدكتور محمود عبدالحكيم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطري كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين منوهًا أن هذه الحملات القومية للتحصين تستهدف أن تكون مصر خالية تمامًا من هذه الأمراض في عام 2023.