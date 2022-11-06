غادة والي لقناة القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تشارك بثقلها في قمة المناخ.. ومتفائلة بالنتائج

قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إنه كانت هناك تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين مرتبطة بكورونا والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم كله، وهناك شعور بخطورة التغيرات المناخية، وأهمية أن تكون هناك تحركات حقيقية على الأرض، والجزء الأهم من هذه التحركات هو إتاحة التمويل المباشر للدول التي لا تتحمل هذا التحول، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تشارك بثقلها في القمة.

كتاب لتوعية الأطفال بأهمية التنوع البيولوجي

وأضافت خلال استضافتها على هامش لقاءات قمة المناخ على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كل المشاركين متفائلون ويتطلعون لمحتوى متميز، الأمم المتحدة تشارك لأول مرة بعدد كبير من الفعاليات، ونتحدث عن جانب مهم جدا في تأثير الجريمة على البيئة، وهناك الكثير من الجرائم التي تؤثر على التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية التي تزيد نسب التلوث، ولأول مرة هنطلع ورقتين عمل ومائدين مستديرتين وهنطلق كتاب للأطفال للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي».

وأكدت على تطلعها إلى محتوى القمة: «قضية التمويل، مصر أعطتها أولوية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودول العالم أعطتها أهمية كبيرة في ظل أزمة الطاقة، وهذا يكسبها أهمية مضاعفة».

منع التلوث وحماية التنوع البيولوجي

ووجهت رسالة للمشاركين بالقمة قائلة: «الرسالة ليست للمسؤولين ورؤساء الدول في كل مكان فقط، وإنما لكل إنسان، لازم نعمل طوال الوقت على مواجهة التغيرات المناخية ومنع التلوث وحماية التنوع البيولوجي، وهي قضية وجودية بالنسبة لحياة الإنسان وأمنه وأمانه، ورسالتي للعاملين في مجال التنمية، أن دورهم مهم للغاية ودور الشباب والمجتمع المدني والمرأة لحماية البيئة لمنع التلوث وحماية التنوع البيولوجي».