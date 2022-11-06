غادة والي: تحسين البنية التحتية لشرم الشيخ سيخدم المدينة بعد قمة المناخ

قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن الاهتمام بالعمل في مجال حماية البيئة من الجرائم البيئية، من الموضوعات التي وضعتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها للعمل في السنوات المقبلة، ومن الموضوعات التي تلقى اهتمام الدول كلها، «دول كتير تطالبنا بالعمل فيها لأن الاستدامة والاقتصاد المستدام والتنوع البيولوجي وحماية البيئة من التلوث، وتأثير ذلك على البيئات المختلفة، يؤثر بالتبعية على الدول المختلفة».

أضافت خلال استضافتها على هامش لقاءات قمة المناخ على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأماكن التي يحدث بها تصحر، معرضة أكثر للهجرة غير الشرعية، والاستغلال والتعامل مع جماعات إرهابية، ويكون الشباب يائسا وغير قادر على أن يعيش في مكانه، كما حدث في باكستان، بعد أن غطت الفيضانات ثلث البلد، وقضت على حياة الناس، وتنقلوا من مكان لآخر، ليصبحوا بعد ذلك ضحايا للكثير من الانتهاكات.

وتابعت أن الجرائم التي ترتكب ضد البيئة في أساسها ضرورة مكافحة الفساد والجرائم التي ترتكب ضد البيئة بالاتجار في الحياة البرية، والاتجار في الحيوانات البرية والأخشاب، وهذا يرتبط بجرائم فساد في الأماكن الحدودية والأجهزة المختلفة.

شرم الشيخ بُذل فيها مجهودات كبيرة

وعن شرم الشيخ، أوضحت أنها بذل فيها مجهودا كبيرا وجرى تحسين البنية التحتية فيها وتجميلها وتحسين البنية للفناق والتشجير، والأتوبيسات التي تعمل بالطاقة الكهربية، وألواح الطاقة الشمسية، وهو مجهود كبير وضع لتحسين البنية التحتية وستستفيد منها مدينة شرم الشيخ بعد المؤتمر.

واستطردت أن الحماس والترحيب في المطار بكل الوفود، وبكل الحاضرين والمشاركين كان رائعا، «شرم الشيخ تستضيف أكثر من 30 ألف مشارك في هذا المؤتمر، وهناك 50 ألف مشارك أون لاين، و3 آلاف جمعية أهلية، وأكثر من 1500 فعالية، وكل ذلك علامات على نجاح كبير للمؤتمر ومن أهم العلامات نجاح مصر أنها تتفق على خلق مساحة للتفاوض على تمويل التحول إلى التنمية المستدامة».

اهتمام المدن المصرية بحماية الأشجار ضروري

وأوضحت أن يجب أن تهتم باقي المدن المصرية بحماية الأشجار والتشجير وأن يشعر كل مواطن أن عليه واجب في حماية البيئة من التلوث، وكذلك أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية حقيقية، وأن يكون هناك توعية للأطفال والشباب النشء على أهمية حماية البيئة من التلوث، و«الحفاظ على كل حاجة حلوة في بلدنا».