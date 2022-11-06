غادة والي: قمة المناخ الحدث الأهم للأمم المتحدة في الوقت الحالي

قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن قمة المناخ التي تعقد في شرم الشيخ، هي المؤتمر الأهم للأمم المتحدة من حيث حجم المشاركة، موضحة أن الأمم المتحدة تشترك فيه من زاوية الجرائم التي ترتكب ضد البيئة، ويعمل المكتب على 4 موضوعات، هي مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العالمية ومكافحة المخدرات والإرهاب والفساد.

وأضافت خلال استضافتها على هامش لقاءات قمة المناخ على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأدلة تثبت أن هناك العديد من الجرائم الناشئة والجديدة التي تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهناك ارتباط بين الجرائم التي ترتكب ضد البيئة وجرائم الفساد وعصابات الجرائم المنظمة وبين ما يحدث للبيئة.

لأول مرة تشارك الأمم المتحدة بهذه الكثافة

وتابعت أنه لأول مرة تشارك الأمم المتحدة بهذه الكثافة، و«هناك عدد من الفعاليات نظمناها مع مجموعة من الدول الغربية والإفريقية نتكلم فيها عن خطورة الجرائم التي ترتكب ضد البيئة بشكل عام، وتأثيرها على التنوع البيولوجي والجرائم التي تقضي على الغابات والحياة البرية والإتجار في العاج في إفريقيا والتي تبلغ تجارتها نحو 400 مليون دولار، وتأثيرها على التنوع البيولوجي، والقضاء على غابات الأمازون وتأثيرها على البيئة، وكذلك العمل في المناجم بشكل غير قانوني وتأثيره على البيئة».

أطلقنا كتابا للأطفال لتعليمهم أهمية التنوع البيولوجي

واستطردت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، «كذلك مكافحة تهريب النفايات وإلقاء النفايات الضارة في المحيطات، والتعامل مع نفايات البلاستيك التي تؤثر على المصايد والأسماء ودخل الناس».

وأوضحت: «كذلك كيف تتأثر المرأة والشباب بالتغيرات المناخية بما يؤدي إلى الهجرة والهجرة غير الشرعية، وانتقال الناس من مكان إلى مكان ويكونون ضحايا للإتجار في البشر، كما أطلقنا كتابا للأطفال ونعتز به جدا، ويعلم الأطفال أهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المختلفة».