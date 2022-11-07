حي السويس ينهي أعمال الرصف وإنشاء بالوعات الأمطار استعدادا لفصل الشتاء

شهد حي السويس بمحافظة السويس، نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية للانتهاء من عمليات الرصف ورفع الكفاءة في عدد من المناطق وإنشاء بالوعات الأمطار في الشوارع قبل رصفها استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار.

رفع كفاءة منطقة مساكن ناصر والملاحة القديمة

واصل حي السويس، بمحافظة السويس برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني، عمليات رفع الكفاءة واستمرار متابعة أعمال التطوير بالشوارع خلف مدرسة التجارة المتقدمة وبجوار النادي الاجتماعي بمنطقة الملاحة القديمة وذلك برفع كفاءة المرافق وإنشاء بلاعات صرف المطر قبل بدء الرصف بنطاق الحي.

تطهير بيارات الصرف الصحي ورفع الإشغالات

وفقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالاستعداد التام من قبل الأحياء، بتطهير خطوط الصرف وبلاعات الأمطار، يجري حي السويس متابعة أعمال تطهير البيارات الخاصة بالصرف الصحي بمحيط منطقة مساكن ناصر ومنطقة مساكن الملاحة القديمة.

كما قام حي السويس بالتنسيق مع جهاز الحدائق والتجميل بمتابعة أعمال تقليم الأشجار بمحيط مساكن ناصر وبجوار مدرسة التجارة المتقدمة بمنطقة الملاحة القديمة ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن التقليم بنطاق الحي.