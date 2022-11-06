تقرير: الملايين قد يُجبرون على الانتقال من أوطانهم بسبب تغير المناخ

التكيف مع عالم سيكون أكثر حرارة من اليوم هو مهمة صعبة جدا، حتى إذا تمكنت شعوب العالم من تحقيق درجات الحرارة الأكثر طموحا، وفي الوقت ذاته تعني زيادة مخاطر المناخ أن ملايين الأفارقة يمكن أن يُجبروا على الانتقال من أوطانهم أو يتم محاصرتهم بسبب تغير المناخ، بحسب تقرير بعنوان «التحولات الأفريقية» في موقع «ذا كونفيرسيشن» اليوم.

لم يحرز العالم تقدمًا يُذكر بما يلزم للتكيف بأمان مع الحياة على كوكب أكثر دفئًا، إذ ما زال يفتقر العالم إلى تفعيل الإجراءات الجماعية اللازمة لخفض غازات الاحتباس الحراري وفقًا لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

قد يرتفع الاحتباس الحراري العالمي إلى ما بين 2.4 و2.6 بحلول عام 2100 مسببا مخاطر غير قابلة للتأمين، حتى بالنسبة للبلدان الغنية.

ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة عدم المساواة وتعطيل الأعمال، كما أنها ستقوِّض النظم الزراعية، بجانب أن تتسبب التغييرات في خسائر وأضرار للأماكن التاريخية التي تتمتع بقيمة متميزة وعالمية في القارة الإفريقية.

توصيات تقرير «التحولات الإفريقية» للقادة المشاركين في مفاوضات تغير المناخ

- معظم شعوب بلدان أفريقيا ستجبر على النزوح القسري بسبب المناخ.

- سيزداد عدد الأشخاص الذين ينتقلون بحثًا عن الحماية وسبل عيش أفضل من 1.5% من سكان إفريقيا اليوم إلى ما يصل إلى 5% بحلول عام 2050، أي حوالي 113 مليون شخص.

- يمكن أن يغادر ما يصل إلى 2.5 مليون شخص المناطق الساحلية في إفريقيا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والضغوط الأخرى، في القرن الأفريقي، كما يمكن أن تجبر تأثيرات المناخ 9% من السكان - أي ما يصل إلى 49 مليون شخص - على الانتقال في العقود المقبلة، وهذا ما يبرر الحاجة إلى التخطيط الملائم لبناء قدرة تكيفية محلية، لا سيما في المدن والبلدات الأصغر.

يذكر أن استراتيجيات التكيف من المناخ تتصدر جدول أعمال مؤتمر تغير المناخ «COP27» الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ.