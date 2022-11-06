مجلة «أفريكان بيزنيس»: رئيس جنوب أفريقيا يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

أفادت مجلة «أفريكان بيزنيس» الأفريقية، بحضور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قمة المناخ، المنعقدة في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

مؤتمرات القمة المناخية منبر للإعلان عن طموح مناخي جديد

وتوفر مؤتمرات القمة المناخية منبراً للإعلان عن طموح مناخي جديد وتوجيه سياسي وزخم لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فضلاً عن معالجة القضايا الأوسع المتعلقة بتغير المناخ لتوجيه المفاوضين بشأن تغير المناخ بشكل أساسي بما يتجاوز ولاية ونطاق مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويشمل برنامج مشاركة رؤساء الدول والحكومات، حفل افتتاح رسمي وموائد مستديرة رفيعة المستوى وإلقاء بيانات وطنية وأحداث جانبية رفيعة المستوى ينظمها قادة العالم.

الحكومة المصرية تعقد 6 موائد مستديرة

وخلال القمة، تعقد الحكومة المصرية 6 موائد مستديرة رفيعة المستوى، ويترأس الرئيس رامافوزا في 7 نوفمبر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن الانتقال العادل، وتسمح بمناقشات بشأن الأساليب المبتكرة لمعالجة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل، المستوحاة من شراكة التحول للطاقة العادلة في جنوب أفريقيا.