حضور لافت للشرطة النسائية في شرم الشيخ لتأمين قمة المناخ cop 27

في مشهد فريد من نوعه، وحضور لافت للانتباه، ظهرت أعداد كبيرة من الشرطة النسائية في مقر قمة المناخ cop 27 التي تقام فعالياتها بمدينة شرم الشيخ.

وتشهد فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة cop 27، مشاركة أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ.

انتشار للشرطة النسائية بمحيط منطقة مطار وقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

وظهرت أعداد كبيرة من الشرطة النسائية في حالة استعداد كامل لتأمين قمة المناخ، مع اتباع محاور الخطة الأمنية التي أعلن عنها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بمحيط منطقة مطار وقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، بالإضافة إلى تمركز القوات بنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يذكر أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قام أمس السبت بجولة تفقدية للوقوف على الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات «قمة المناخ cop27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء دول وممثلين عن 197 دولة حول العالم.