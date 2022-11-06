«التعليم» تعلن توزيع الحصص الدراسية لجميع المواد للصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفترات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2022، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع الحصص الدراسية للصفوف الثلاثة الابتدائية

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه تضاف فترة في مادة اللغة الإنجليزية لتدريس المستوى الرفيع لمدارس التعليم الرسمي لغات والخاص لغات.

- متعدد التخصصات: عدد الفترات 5.5 وعدد الحصص 11.

- الرياضيات: الفترات 4 وعدد الحصص 8.

- لغة عربية : الفترات 6 وعدد الحصص 12 حصة.

- لغة إنجليزية: الفترات 2 وعدد الحصص 4.

- تربية رياضية: فترة واحدة وعدد الحصص 2.

- أنشطة التوكاتسو: نصف فترة وعدد الحصص واحدة فقط.

- القيم واحترام الآخر: فترة واحدة وعدد الحصص 2.