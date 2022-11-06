تنسيقية شباب الأحزاب تكشف مع محمد الباز مطالب المواطنين من الحوار الوطني

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجولات التي تقوم بها التنسيقية للاستماع لمشاكل المواطنين مهمة للغاية، وتعكس الاهتمام بالمواطن ورأيه ودوره في الحوار الوطني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن المزارع والعامل والموظف وكل فئات الشعب ممثلة في الحوار الوطني، ولها رأي ودور، وهذا ما يجب أن يعرفه كل مواطن، وهو أن رأيه مهم.

عزمي: تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل آلاف المقترحات من الشباب المصري

وأشار محمد عزمي إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل آلاف المقترحات من الشباب المصري الواعي الحريص على المشاركة في الحوار الوطني، من خلال إما اللقاءات التي تنظمها التنسيقية مع الناس، أو المنصات الإلكترونية أيضًا.

وتابع: «لمسنا وجود تنوع في الآراء والأفكار لدى المواطنين خلال جولاتنا في تنسيقية شباب الأحزاب، ومن الملفات المهمة التي عرضها المواطنون أزمة ارتفاع الأسعار، وطلب الأهالي التوسع في مشروعات حياة كريمة، وضم كل قرى مصر لتشملها المبادرة، والبعض اشتكي من عدم وجود مجالس محلية مختلفة».