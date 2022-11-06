وفد «التنسيقية» بجامعة بنها: الحوار الوطني يستهدف سماع رؤى المواطنين

حرص وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي نظم جلستين نقاشيتين بجامعتي بنها الحكومية والأهلية في العبور، على الإجابة على كل تساؤلات الحضور من الطلاب وقيادات الجامعة، ومناقشة العديد من المحاور والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن في المجالات كافة.

وأكد الوفد، أهمية التواصل المستمر والحرص الشديد على توفير منصات للشباب لمشاركة مقترحاتهم والتعبير عن آرائهم وإشراكهم في الحوار الوطني وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ.

فيما توجه وفد التنسيقية بالشكر لجامعة بنها على إتاحة الفرصة لخلق منصة حوارية للنقاش الهادف ودعوة جميع الحضور لمتابعة جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك خلال تنظيم جامعتي بنها الحكومية والأهلية بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلستين نقاشيتين عن الحوار الوطني وقمة المناخ تحت عنوان «المكاسب المتوقعة» في مقر جامعة بنها الأهلية بالعبور وجامعة بنها الحكومية بمدينة بنها، للاستماع إلى الطلاب ووجهات نظرهم ومقترحاتهم حول الحوار الوطني وذلك برعاية وحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى المدير الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية بالعبور.

وضم وفد التنسيقية: النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات جامعتي بنها الأهلية والحكومية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، ورائد أسرة من أجل مصر، وممثلي عن الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة.

الحوار الوطني خارطة طريق للجمهورية الجديدة

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الحوار الوطني يعد بمثابة خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة، وأن الدولة المصرية جادة في الاستماع إلى آراء المواطنين وخاصة فئة الشباب لما لهم من دور مهم في المرحلة المقبلة.

مواجهة حملات التشكيك والشائعات

وأكد على دور الشباب في مواجهة حملات التشكيك والشائعات المختلفة، وذلك الدور الذي من أجله انطلقت فكرة الحوار الوطني بعد تثبيت ركائز الدولة وأركانها للتصدي لمحاولات النيل من الوطن، لذلك قامت جامعة بنها بإطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع أبنائنا الطلاب لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكليات الجامعة.

قمة المناخ منصة للترويج للسياحة والصناعة والمبادرات

وفي سياق آخر، أشار رئيس الجامعة إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية له العديد من المكاسب المتوقعة على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من أبرز المكاسب الاقتصادية المساهمة فى الترويج للسياحة والترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية والتي ستعرض على هامش المؤتمر.

وتابع رئيس الجامعة أنه على المستوى البيئي فسيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى المكاسب العلمية والبحثية والتطبيقية، إذ هدفت مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وإعادة توجيه الاهتمام بالبحوث التطبيقية ذو الابتكار الأخضر والتكيف مع المتغيرات المناخية والتعافي من آثارها باعتبار ذلك من أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وتحدث وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أهمية الحوار الوطني لخلق مساحات مشتركة تسع جميع فئات المجتمع، مشيرين إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كافة المستويات وخاصة المستوى البيئي، كما تم استعراض الآثار السلبية للتحديات المناخية وجهود الدولة المصرية ودورها في مواجهة تلك التحديات، في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

نواب التنسيقية الحوار الوطني يعبر عن كل مصري وشاب

وبدأ النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار هو رفع كل رؤى القوى السياسية والشعبية والشبابية وبلورتها من خلال توصيات يتم رفعها لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن الحوار الوطني قيمته الحقيقية هي أن يستطيع الجميع أن يعبر عن آرائه وطموحاته وأن يقول كل ما يريد من أجل أن نبني مصر الجديدة، مثمنا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحوار الوطني والاستماع بشكل مباشر لمطالب المواطنين، مع الاهتمام بتشجيع الأنشطة الطلابية.

وأكدت النائبة أميرة العادلي أن مستقبل الأمة يكمن في التعليم وأن القيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب المصري على التحدي والتفوق في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يناقش جميع المحاور والملفات لسماع آراء الشباب والمواطنين بالقضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب محمد عبدالعزيز إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تدعم وتساند الحوار الوطني من منطلق أنه ليس هناك مستحيل وكل شيء ممكن أن يتحقق ومن هنا كانت المبادرة بالنزول للمواطنين في كل مكان على أرض مصر للنقاش والحوار وبناء مصر الجديدة، مؤكدا أن الحوار الوطني ملك لكل المصريين للعبور إلى الجمهورية الجديدة والديمقراطية في ظل وجود قيادة سياسية واعية تثمن وتراهن على وعي المصريين والشباب.

وأوضحت النائبة مرثا محروس أن إطلاق نواب التنسيقية سلسلة من الحوار الوطني بين جميع فئات المجتمع يستهدف سماع الرؤى الحقيقية للمواطن والتحديات التي تواجهه، وكذلك الحديث عن أهمية الحوار الوطني لنقل كل تحديات الأسرة المصرية تزامنا مع إرادة القيادة السياسية للاستماع لكل فئات المجتمع المصري وأننا جميعا من أجل مصر.

وأضاف النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب اختارت أن يكون لها طابع مميز لدعم الحوار الوطني الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ فضلت عقد جلسة الحوار والنقاش مع كل أطياف الشعب والنزول للمواطنين والشباب للاستماع إليهم، ومعرفة مطالبهم وحلولهم للمشكلات التي تمر بها مصر وعرضها أمام أمانة الحوار الوطني.

وأضافت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.