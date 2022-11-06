«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية للحوار الوطني بجامعة سوهاج: نستمع للطلاب

شهدت جامعة سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني، والتي نظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

حضر الجلسة كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد طارق عضو مجلس النواب، وصبري محمد إبراهيم، ومدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج بضيوف جامعة سوهاج أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن الدعوة للحوار الوطني لا تقتصر على موضوع واحد أو تختص بفريق بعينه، وإنما هي دعوة شاملة للحوار حول قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تقريب وجهات النظر بين الآراء

وأوضح أن مفهوم الحوار الوطني يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الآراء المتعارضة بالبحث عن الأرضية المشتركة التي يمكن من خلالها توحيد الرؤي حول إشكاليات معينة، مما يخلق مناخاََ من الانسجام والتراضي بين كافة القوى الوطنية، مضيفا بجانب تعزيز ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع، واحترام الاختلاف والتنوع والحفاظ على الوحدة الوطنية، من خلال التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي، عن طريق إقامة العديد من المشروعات القومية، مشيراً إلى حجم الإنجازات الملموسة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصرى وخدمة القرى الأكثر احتياجاََ بجميع المحافظات، وحل مشكلات الصرف الصحي والبنية الأساسية خاصة في صعيد مصر، إذ نالت محافظة سوهاج النصيب الأكبر من خلال ماتم تقديمه من خدمات متكاملة في 181 قرية داخل 7 مراكز بالمحافظة.

معرفة آراء وتصورات المواطنين

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته باستضافة الجامعة لجلسة الحوار الوطني، التي جاءت ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف معرفة آراء وتصورات المواطنين حول العديد من القضايا المطروحة فى الوقت الراهن.

وأوضح أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني ليست للسياسيين وأعضاء الأحزاب فقط بل تشمل كل المصريين، إذ تعمل تنسيقية شباب الأحزاب كجسر لتوصيل طموحات ومطالب الشعب للمسئولين والمختصين.

وتحدث كل من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد طارق عضو مجلس النواب، عن أهمية الحوار الوطني خلال الجلسة، كما جرى فتح الحوار مع طلاب الجامعة للاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم حول القضايا والمشكلات الملحة والشائكة المطروحة في الوقت الحالي.