وزيرة التضامن لـ محمد الباز: فخورة بتنظيم مصر لحدث عالمي بحجم قمة المناخ

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها فخورة بتنظيم مصر لحدث عالمي بحجم قمة المناخ «COP 27»، مشيرة إلى أن مصر في مصاف الدول التي تطرح حلولا لقضايا تهم العالم كله.

القباج: الفقراء الأكثر تضررا وتأثرا من التغيرات المناخية

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، على هامش استعدادات انعقاد قمة المناخ، أن الفقراء هم الأكثر تضررا وتأثرا من التغيرات المناخية، متابعة: «نستهدف من خلال قمة المناخ الربط بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية».

ولفتت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتشرف بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للجميع، بما يوفر فرص لتحسين سبل العيش في الحضر والريف.

ساهمنا في إتاحة توفير سبل الراحة لذوي الإعاقة للمشاركة في قمة المناخ

وتابعت: «ساهمنا كوزارة تضامن في إتاحة توفير سبل الراحة لذوي الإعاقة خلال المشاركة في فعاليات قمة المناخ، عشان يتم دمجمهم، وبنساعد مع جهات حكومية وأهلية من خلال ألف متطوع من الشباب لإنجاح المؤتمر، وأن تأخذ مصر أكثر المزايا الممكنة لصالح الحماية البيئية في مصر».