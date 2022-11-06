خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 4 محافظات.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قطع الكهرباء غدًا الاثنين، في 4 محافظات «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وقنا»، إذ أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بقنا عن فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بالمدينة غدا لإجراء أعمال الصيانة من 6 صباحا حتى 9 صباحا.

أماكن قطع الكهرباء غدًا في قنا

وحددت الوحدة المحلية لنجع حمادي، أماكن قطع الكهرباء غدًا وهي منطقة شارع بورسعيد، وخلف المخابز، ومدرسة التجارة، والإصلاح الزراعي، وشارع التحرير، والشبان المسلمين، ومنطقة السلخانة، ومطحن ناصر، ومنطقة الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة.

قطع الكهرباء بدمياط وكفر الشيخ

بينما صرحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي للصيانة عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي عن الدقهلية

وحددت شركة شمال الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بشمال وجنوب الدقهلية عن مدن «نبروه والسنبلاوين وميت غمر وكوم النور وقرى سلامون والبر الغربي وقرية بشلا وكفر نعمان وشهر سندى والقتان والعزب وميت بدر وخميس وكفر بهوت والدروتين ومدينة بلقاس ودكرنس والمنزلة وميت سلسبيل بقرى العزيزة ودملاش والجوادية والكوبري والكردي» للصيانة من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي عن دمياط

بينما تشهد محافظة دمياط قطع الكهرباء غدا عن مدن «المينا والسلام وأولاد حمام» بقرى تفريعة المأمورية والعرب ومحطة الألف متر ومنطقة مدرسة الشهيد رضوان ومنقة مدرسة الشهيد شادي والسوق من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء بكفر الشيخ

ويتم قطع الكهرباء غدا عن بعض القرى بكفر الشيخ وهي «جنوب دسوق والرياض ومطوبس وقرى سنديون وتوابعها الحمراء وتوابعها وشباس الشهداء والأحمال والمزارع السمكية ببلطيم» من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.