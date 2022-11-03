خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قطع التيار غدًا الجمعة عن بعض المناطق داخل 4 محافظات، وذلك لصيانة شبكات الكهرباء والمغذيات لتقديم خدمة أفضل للمشتركين، على أن يكون فصل التيار بالفترة الصباحية، وبالتبادل بين القرى والمدن داخل كل محافظة، وذلك وفقًا لجدول الصيانة الدورية.

قطع الكهرباء عن الدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائى غدًا للصيانة عن مدن شربين والمنزلة وليسا والجمالية والسنبلاوين وطلخا والمنصورة، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرًا، ويستمر ذلك الانقطاع لمدة أسبوع مع تغيير القرى يوميا لحين الانتهاء من الصيانة الدورية.

أماكن قطع الكهرباء بدمياط

وأعلنت محافظة دمياط فصل التيار الكهربائى غدا في كفر البطيخ وجنوب دمياط والزرقا وفارسكور بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا وذلك للصيانة الدورية.

فصل التيار بكفر الشيخ

بينما أفادت محافظة كفر الشيخ بمواعيد قطع التيار الكهربائى غدًا عن مدن الرياض والحامول وقرى سيدى سالم بداية من الساعة 9 صباحًا للساعة 12 ظهرًا وذلك للصيانة الدورية.

أماكن قطع التيار بسوهاج

بينما وضحت الوحدة المحلية لمركز أخميم بمحافظة سوهاج عبر بيان له عن فصل التيار الكهربائي، عن قرى الديابات والحواويش والوحدة الصحية ونجع مخلوف، وذلك لتغيير وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة المحطة الرئيسية بأخميم ذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرًا.