خريطة فصل التيار الكهربائي بـ4 محافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد 4 محافظات، فصل التيار الكهربائي للصيانة غدا، إذ أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء، فصل التيار عن جنوب الدقهلية للصيانة الدورية، عن مدن نبروه والسنبلاوين وميت غمر والمنصورة، وحددت قرى كفر الحصة والأورمان ونجع العرب وقرية هلا وكفر الأعجر ومنية محل الدمنة، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، ويستمر القطع للصيانة لعدة أيام.

أماكن فصل التيار الكهربائى بدمياط

كما سيجر فصل التيار الكهربائي، عن مدينة الشعراء ومدينة الزرقا وكفر البطيخ وجنوب دمياط بمحافظة دمياط، للصيانة الدورية، وحددت شركة شمال الدلتا للكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ

كما أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء، قطع التيار الكهربائي غدا، بمحافظة كفر الشيخ، بمدينة قلين، وقرى شمال دسوق، ومدينة سيدي سالم، ومدينة بيلا ومدينة فوه وميت الدببة وتوابعها، الكنيسة وعزب القرديحى وقرية صيفر البلد وقرية الملاحة وتوابعها، وقرية الترزى وتوابعها، وقرية سنديون وتوابعها، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

كما أفادت محافظة البحر الأحمر، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدًا الأحد، وحددت مناطق فصل التيار الكهربائى، بمنطقة تقسيم ناصر، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك للصيانة الدورية.