الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر للأمة عن وقوع قتلى بحادث تدافع حي إيتايوان

قدّم يون سيوك يول الرئيس الكوري الجنوبي، اعتذارا إلى الأمة، عن وقوع قتلى في حادث تدافع «حي إيتايوان» وسط العاصمة «سول»، متعهدا بمحاسبة المسؤولين.

وفي 29 أكتوبر الماضي، وقع حادث تدافع مميت في «حي إيتايوان» وسط العاصمة الكورية الجوبية «سول»، أثناء احتفالات الهالوين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا.

«يول» يجدد دعوته للحكومة للتعامل مع تداعيات الحادث بطريقة مسؤولة

وجدد «يول»، خلال اجتماع، دعوته للحكومة الكورية الجنوبية، للتعامل مع تداعيات حادث «حي إيتايوان» بطريقة مسؤولة وتحسين أنظمة مكافحة الكوارث، مضيفا أن بلاده تحتاج لابتكارات في استعدادات الشرطة ضد المخاطر ومنع الحوادث، وذلك من أجل حماية سلامة المواطنين.

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن هذا أول اعتذار رسمي من الرئيس «يون سيوك يول» عن حادث التدافع، فيما استعرض المشاركون في الاجتماع المبادئ التوجيهية الحالية لمكافحة الكوارث.

وفي وقت سابق، انخفضت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك - يول» في الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه، ليحقق 34.2%، وفقا لما أظهره أحدث استطلاع للرأي، أجرته «وكالة ريال ميتر».