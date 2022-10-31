ارتفاع حصيلة حادث التدافع في «إيتايوان» الكوري الجنوبي إلى 154 قتيلا

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، «هان دوك سو»، ارتفاع حصيلة حادث التدافع في «حي إيتايوان» وسط العاصمة «سول»، خلال احتفالات الهالوين، مساء أمس الأول السبت، وسط العاصمة «سول» إلى 154 قتيلا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «سو»، في تصريحات في بداية اجتماع بثه التلفزيون، إن الحكومة ستجري التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث، وتعهد المسؤول الكوري الجنوبي، بإجراء تحقيق شامل في حادث التدافع، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

ارتفاع عدد المصابين بإصابات خفيفة إلى 116 شخصا

وأشار «المقر المركزي لوكالة تدابير مكافحة الكوارث» الكوري الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، إلى انخفاض عدد المصابين في حالة خطيرة إلى 33 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين بإصابات خفيفة إلى 116 شخصا.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الأجانب المتوفين في حادث التدافع البالغ عددهم 26 هم: 5 إيرانيين و4 صينيين و4 روس وأمريكيين ويابانيين وشخص واحد من كل من فرنسا واستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وتايلاند وكازاخستان وأوزباكستان وسريلانكا.